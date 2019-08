No alla vendita di bevande al San Nicola durante le partite del Bari: l'ordinanza le vieta anche all'esterno

Vietata la vendita delle bevande in bottiglia o in lattina durante le partite della Ssc Bari al San Nicola. A confermare il divieto, che riguarda anche la somministrazione, è l'ordinanza del Comune di Bari pubblicata nella giornata di ieri e valida per tutta la durata del campionato di serie C, in cui quest'anno milita la compagine biancorossa.

Il divieto

Nello specifico non si potranno vendere o somministrare bevande in bottiglia (sia di plastica che di vetro) con il tappo non solo durante la partita, ma già da 2 ore prima dell'evento e fino a 1 ora dopo la fine dello stesso. Un divieto valido non solo all'interno dello stadio, ma anche all'esterno, nello spazio nel raggio di 500 metri dai tornelli di ingresso del San Nicola. Inoltre nell'ordinanza non si citano solo le partite dei biancorossi, anche "le altre tipologie di manifestazioni sportive ritenute di particolare rilevanza disputate sia dalla 'Società Sportiva Calcio Bari' S.P.A. che da altri soggetti".

Per chi trasgredisce sono previste le sanzioni citate dall'articolo 650 del Codice penale (l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a 206 euro) oltre - in caso il trasgressore sia proprietario di un'attività commerciale - alla sospensione della licenza da 3 a 15 giorni consecutivi.