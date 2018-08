Rapina nella notte al Libertà: "Aggredito da due migranti e derubato"

Aggredito a scopo di rapina mentre camminava in strada al quartiere Libertà. Vittima dell'episodio, avvenuto nella notte, un dj di 40 anni.

L'uomo, che ha sporto denuncia in Questura, ha riferito alla polizia, intervenuta sul posto, di essere stato aggredito da due cittadini stranieri, che gli hanno sottratto il portafogli, dopo aver inutilmente cercato di strappargli il cellulare. Gli aggressori lo avrebbero anche ferito con un coltellino all'altezza della nuca.

Il racconto dell'uomo è stato raccolto dall'Ansa, alla quale la vittima ha spiegato di avere notato alcune persone all’angolo tra via Ravanas e via Crisanzio, mentre rincasava ed era al telefono con la ragazza. Successivamente, all'altezza di via Garruba, è stato sorpreso alle spalle e spinto verso il muro.

Nel quartiere, da qualche tempo, quello della presenza dei migranti è un tema al centro dell'attenzione, dopo la petizione lanciata da un'associazione del rione per chiedere più controlli contro l'immigrazione irregolare.