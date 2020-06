Docente della Scuola di Medicina nominato nella commissione del Ministero: redigerà il Piano nazionale di ricerca

Francesco Giorgino, docente ordinario di Endocrinologia della Scuola di Medicina di Bari, è stato nominato nella Commissione di esperti che redigeranno il Piano nazionale di ricerca 2021-2027 per il settore Salute-Temi generali. Ad annunciare la scelta del Ministero dell'Università e della Ricerca è stato l'Ateneo barese, ricordando che questo importante organismo avrà il ruolo di "coordinare, programmare e valutare la politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica dimensionando gli interventi per la ricerca a livello europeo ed internazionale e tenendo conto delle iniziative, dei contributi e delle realtà di ricerca regionali".

La nomina del professore della Università di Bari avviene a seguito del riconoscimento dell’elevato profilo scientifico del professor Giorgino, riconosciuto per i prestigiosi traguardi scientifici raggiunti nello studio sul diabete tra cui l'innovativa ricerca con la molecola irisina nelle cellule beta-pancreatiche. Il professor Giorgino, che ricopre numerose cariche in società scientifiche nazionali e internazionali, è infatti il capofila di numerosi studi sul diabete mellito e la malattia d’organo con collaborazioni nazionali ed internazionali di grande rilevanza. Un curriculum accademico fatto di ricerca ma anche di un importante profilo clinico assistenziale tra cui il progetto di telemedicina in diabetologia che ha consentito, in era Covid-19 la continuità assistenziale in sicurezza e di cui il prof Giorgino è stato tra i firmatari della richiesta di autorizzazione al ministero in qualità di Presidente della Società Italiana di Endocrinologia.