La caserma 'Bergia' apre le porte ai visitatori: l'iniziativa per la Giornata delle Forze Armate

La caserma 'Chiaffredo Bergia', sede del Comando Provinciale dei Carabinieri, apre le porte al pubblico in occasione Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Un'iniziativa che si rinnova dunque anche quest'anno: dalle 9 alle 13 di domenica 4 novembre, la caserma sita sul Lungomare Nazario Sauro 43 resterà aperta al pubblico per consentire la visita della cittadinanza ai mezzi ed alle attrezzature in dotazione all’Arma. Militari del Comando Provinciale di Bari, guideranno i visitatori illustrando loro alcuni mezzi in dotazione, quali: la Stazione Mobile, le autoradio del Nucleo Radiomobile, i mezzi ed i materiali in uso agli artificieri antisabotaggio, nonché le unità cinofile. Verranno inoltre mostrate le dotazioni tecniche e gli equipaggiamenti in uso agli aeromobili dell’Arma e, a cura dei Carabinieri Forestali, saranno allestiti due stand: uno sulla tutela della biodiversità e l’altro sulla tutela dell’ambiente.