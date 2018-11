Agguato a Japigia, in rianimazione al Policlinico il 49enne pregiudicato: si cercano gli aggressori

È vivo, seppur in gravi condizioni, il 49enne pregiudicato Domenico Capriati, raggiunto nella serata di ieri da diversi colpi di arma da fuoco mentre rientrava nel suo condominio in viale Archimede, nel quartiere Japigia di Bari. L'uomo si trova nel reparto Rianimazione del Policlinico, con i medici che stanno facendo di tutto per potergli salvare la vita dopo l'agguato armato avvenuto nel cortile condominiale.

Non hanno intanto ancora un volto i suoi aggressori, ma le ricerche della Polizia di Stato proseguono: gli inquirenti stanno indagando, ascoltando anche i testimoni, per ottenere una traccia e provare a ricostruire i motivi della sparatoria. Tra questi ci potrebbe essere anche un regolamento di conti tra clan, poiché sembra che il 49enne fosse il nipote del boss Antonio Capriati, a capo dell'omonimo clan di Bari vecchia.