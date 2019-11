Vigilanza privata a casa a spese di Aeroporti di Puglia: l'ex manager Di Paola condannato a risarcire 480mila euro

Dovrà pagare ad Aeroporti di Puglia un risarcimento danni pari a circa 480mila euro l'ex amministratore unico Domenico Di Paola, per la vicenda relativa al servizio di sicurezza privata, con sorveglianza notturna a casa, pagata per anni a spese di Adp.

La sentenza - come riporta l'Ansa - è stata emessa dal Tribunale civile di Bari, sezione specializzata in materia di Imprese. Tuttavia l’importo del risarcimento, su decisione del Tribunale, sarà interamente rimborsato a Di Paola dalla compagnia assicurativa con la quale Adp e l'allora amministratore avevano stipulato una polizza che copriva la responsabilità civile.

In merito alla vicenda, Di Paola si era giustificato - riferisce sempre l'Ansa citando la sentenza - spiegando che la protezione personale si era resa necessaria in seguito a ripetute minacce ricevute, fatte attraverso una lettera anonima con proiettili e rivoltegli da uno sconosciuto armato di casco e mascherato che lo aveva fermato in strada (solo quest'ultimo episodio formalmente denunciato). Il Tribunale ha tuttavia ritenuto insufficiente la dimostrazione della situazione di rischio tale da giustificare l'esborso a carico della società.

Per la stessa vicenda, è in corso in primo grado un processo per truffa a carico di Di Paola e di Patrizio Summa, ex direttore amministrativo che materialmente firmò i mandati di pagamento per il servizio di vigilanza.

Entrambi i procedimenti hanno preso avvio nel 2014 dopo l'indagine conoscitiva disposta dalla Regione Puglia, socio di maggioranza (oltre il 99%) di Adp, che aveva scoperto l'estensione del servizio di vigilanza alla sicurezza personale di Di Paola, senza comunicazione all'assemblea dei soci e al collegio sindacale.