Farmaci donati ai più deboli e donazione di sangue: gli agenti di polizia di Monopoli in campo per la solidarietà

Non solo prevenzione e repressione dei comportamenti che possono continuare a diffondere il contagio del coronavirus, gli agenti di polizia di Monopoli si schierano al fianco dei più deboli, con iniziative di solidarietà. I soci dell'associazione nazionale Polizia di Stato – Sez. “A. Dinielli” - insieme ad agenti del Commissariato di polizia di Monopoli, sono stati i primi ad aderire alla nuova campagna di donazione di medicinali alle fasce più deboli della comunità, lanciata a partire da oggi dall’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Monopoli. Iniziativa che si servirà di un innovativo servizio ad alto contenuto tecnologico.

"L’idea di venire incontro alle necessità di acquisto di farmaci è immediatamente piaciuta ai soci ANPS e ai poliziotti del Commissariato, perché in questo modo si riescono ad intercettare ulteriori bisogni di cittadini in difficoltà, che avrebbero altrimenti rischiato di poter rimanere esclusi dagli aiuti" spiegano dal Commissariato. La donazione iniziale, pervenuta dalla sede di Roma della “Associazione Nazionale della Polizia di Stato”, è stata poi integrata con ulteriori donazioni personali dei soci Anps e degli agenti in servizio. "Lodevole, infine, anche l’iniziativa dei soci della Associazione Nazionale della Polizia di Stato che, nei giorni scorsi, sulla scia di un’iniziativa che viene effettuata ogni anno, nonostante la grave situazione in corso hanno organizzato - nella massima sicurezza - la giornata di donazione del sangue da parte dei soci e dei simpatizzanti" spiegano.