Dal Belgio 7mila mascherine chirurgiche per la onlus Asfa: il dono dell'Ambasciata in Italia

Settemila mascherine chirurgiche per un'associazione benefica barese. È il regalo del Regno del Belgio, che per mezzo dell'ambasciatore in Italia Frank Carruet, ha destinato alle sedi consolari italiane un contributo per l'acquisto di dispositivi sanitari da donare a strutture ed enti operanti nel settore dell’assistenza ai più bisognosi.

Tra queste, anche Bari: il console onorario del Belgio Felice Panaro, in collaborazione con il Club Rotary di Bari ha consegnato le mascherine all’associazione Asfa Puglia, onlus che si occupa di soggetti affetti da autismo, ed in particolare di bambini. "Considerato che il Belgio risulta essere il paese europeo che conta il più alto numero di decessi, in rapporto alla Sua popolazione, questo gesto assume una particolare importanza e denota l’affetto e la considerazione che il Regno del Belgio nutre nei confronti del nostro paese e della nostra regione" spiega Panaro in una nota.

