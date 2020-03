Mille mascherine all'ospedale Giovanni Paolo II: le aziende in campo per aiutare il personale sanitario

Mille mascherine per il personale medico e sanitario dell'Istituto tumori 'Giovanni Paolo II' di Bari. Nuovi presidi per l'Oncologico frutto delle donazioni di aziende sul territorio, che si stanno mobilitando per sostenere concretamente medici e infermieri nell'emer-genza sanitaria in corso. In particolare negli scorsi giorni la piccola start-up Sestre srl, che produce integratori nutraceutici ha donato 250 mascherine, e tramite una campagna di crowdfunding lanciata sui propri canali, ne ha aggiunte altri 250.

Questa mattina il direttore scientifico di Sestre, Grazia Maria Simone, e la fondatrice dell'azienda, Sabrina Fiorentino, hanno provveduto alla consegna del materiale raccolto. Un'ulteriore donazione di 500 mascherine è arrivata invece dalla catena dei supermercati Dok del gruppo Megamark. "La carenza di dispositivi di protezione individuale – ricorda il direttore generale dell'istituto oncologico, Antonio Delvino – è uno dei problemi che rende più difficile la già difficile emer-genza sanitaria che stiamo attraversando. Le donazioni che stiamo ricevendo offrono un aiuto concreto a chi lavora in corsia e, aspetto di non poco conto, fanno sentire ai medici e agli infer-mieri tutta la vicinanza e il supporto di enti, aziende e privati".