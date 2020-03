Consegnate 500 mascherine al personale sanitario a Molfetta: il dono della comunità cinese

Mascherine donate a medici e personale sanitario a Molfetta. Un dono dei commercianti cinesi del Comune, che in mattinata hanno incontrato l’assessore all’igiene pubblica, Ottavio Balducci, con il quale erano in contatto sin dall’inizio dell’emergenza Coronavirus. Sono 500 le mascherine che saranno consegnate per salvaguardare chi combatte in prima linea per curare le persone affette dal Covid-19.

"E’ stato un grande gesto di fraternità e di sensibilità mostrata nei nostri confronti dai commercianti dei negozi cinesi di Molfetta – ha sottolineato l’assessore Balducci – ho avuto modo di ringraziarli anche a nome del sindaco e del personal sanitario costretto, in questi giorni, ad operare senza presidi. Colgo l’occasione per ricordare a tutti – conclude l’assessore - di restare in casa".