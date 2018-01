Poche scorte di sangue negli ospedali, pugliesi in fila per donare. Tra loro anche Emiliano: "Emergenza scongiurata"

Circa 190 sacche di sangue state raccolte in una sola mattinata nei centri trasfusionali di Bari e Acquaviva delle Fonti, dopo gli appelli dei giorni scorsi rivolti ai cittadini per effettuare le donazioni, a causa della scarsità delle scorte a disposizione degli ospedali. Anche il governatore pugliese Michele Emiliano ha partecipato alla donazione, recandosi questa mattina al Policlinico: "Un atto piccolo, semplice che non crea alcun problema, anzi può essere anche benefico per chi dona, oltre che per chi riceve, perché ci si controlla attraverso le analisi del sangue il cui risultato poi ci arriva a casa gratuitamente. So che, grazie a tutti i pugliesi che hanno accolto il mio invito di ieri pomeriggio ad andare a donare, abbiamo scongiurato un’emergenza legata in questi giorni alla carenza di sangue, la cui raccolta oggi è migliorata significativamente. Però non sono solo le singole giornate a risolvere il problema, bensì occorre dare continuità all'attività di donazione, ed è per questo che lancio nuovamente l’appello ad andare a donare. Fatelo durante questo fine settimana e fatelo sempre perché, vi assicuro, è un gesto semplice di solidarietà ma estremamente benefico anche per l’animo”. Per tutto il week-end sarà possibile effettuare donazioni esterne ai servizi trasfusionali: di seguito i punti a Bari e in provincia.

RACCOLTE ESTERNE AL SERVIZIO TRASFUSIONALE PROVINCIA DI BARI SABATO 13/01/2018 LUOGO (CITTA') DI SVOLGIMENTO DELLA RACCOLTA CONVERSANO (PTA) BITONTO (sede Fratres) BARI - PALESE (sede Fratres) DOMENICA 14/01/2018 LUOGO (CITTA') DI SVOLGIMENTO DELLA RACCOLTA CAPURSO (AUTOEMOTECA) TURI (AUTOEMOTECA) NOICATTARO (sede Fratres) Servizio Trasfusionale Ospedale "San Paolo" di Bari CORATO (Ospedale) GIOIA AUTOEMOTECA RUTIGLIANO (poliambulatorio) LATERZA (AUTOEMOTECA) TERLIZZI (ospedale) LOCOROTONDO (AUTOEMOTECA)