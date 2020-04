Tablet, pc e mascherine, consegnate le donazioni della Baker Hughes. Colletta tra i dipendenti per sostenere 'Bari Solidale'

Quaranta iPad, 13 iMac, 30 monitor 19’’, 2200 mascherine tra chirurgiche e FFP2: è la donazione di attrezzature consegnata questa mattina dall'azienda Baker Hughes. Non solo attrezzature, ma anche 10mila euro in contanti - frutto anche di una colletta tra gli impiegati dello stabilimento di Bari - per sostenere il progetto 'Bari Solidale' del Comune e assistere così le fasce più fragili della cittadinanza.

Alla cerimonia di consegna, oltre al sindaco Antonio Decaro e il vicesindaco Eugenio Di Sciascio, erano presenti a Palazzo di Città il direttore Divisione Pompe, Valvole e Sistemi di Baker Hughes (sede Nuovo Pignone di Modugno) Enrico Mangialardo e il direttore del personale per lo stabilimento di Bari Andrea Tanzi. "Abbiamo ringraziato i responsabili di Baker Hughes per questa donazione e l’impegno nei confronti della città - spiega il sindaco Decaro - I dispositivi tecnologici saranno distribuiti tra le scuole secondo la ricognizione delle richieste che ci sono arrivate, mentre le mascherine da qualche giorno accompagnano i buoni spesa che consegniamo ai nuclei della nostra città in condizioni di difficoltà. In questo momento, in cui in tanti sono già proiettati sulla ripresa delle attività e sulla cosiddetta fase 2, è ancora più importante mantenere alta l’attenzione sulle donazioni e sulle persone che rischiano di restare indietro”.

"Baker Hughes è profondamente legata a Bari, città che ospita il nostro sito Nuovo Pignone di Modugno, il più grande dell’azienda fuori dalla Toscana - ha dichiarato Enrico Mangialardo - Per questo abbiamo voluto dare un supporto reale e concreto ai nostri concittadini e alla nostra comunità schierandoci a fianco del Comune di Bari nel supportare progetti di continuità scolastica e a supporto delle famiglie nell’emergenza legata al Covid-19".