Dona 9mila euro per fronteggiare il Coronavirus: vicepresidente del Palermo non dimentica il comune della moglie

Dona 10mila dollari (9113 euro) per affrontare l'emergenza Coronavirus a Toritto. A comunicare il generoso gesto è l'amministrazione del comune barese, in arrivo da un cittadino italoamericano, per di più proveniente da un paese in provincia di Palermo, San Giuseppe Jato. Tony Di Piazza dopo aver donato la stessa somma al suo paese, ha scelto di omaggiare anche il comune di residenza della moglie, Toritto appunto.

" Il contributo del signor Tony Di Piazza, che tra l’altro è anche vice presidente del Palermo calcio - spiegano dall'amministrazione - serviranno per fronteggiare i bisogni di varia natura provocate dalla diffusione del virus e acquistare, in parte, mascherine e altri beni di protezione e in parte, in quota maggiore, per il sostegno alle famiglie bisognose della comunità torittese". Nel pomeriggio sono arrivati anche i ringraziamnenti del sindaco di Toritto, Pasquale Regina, che ha assicurato che la somma devoluta sarà utilizzata esclusivamente per far fronte all'emergenza Covid-19.

Tony Di Piazza, ha vissuto i primi anni della sua vita nel piccolo paese in provincia di Palermo prima di emigrare nel 1966 negli Usa, dove attualmente gestisce una società immobiliare. L’estate scorsa, insieme a Dario Mirri, ha rilevato il Palermo Calcio dopo il fallimento.

