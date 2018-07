Sola ed incinta al nono mese: Polizia Ferroviaria soccorre giovane donna in stazione

Incinta di nove mesi, con il timore di dover partorire da un momento all'altro, senza una casa o un riparo per lei e il piccolo: una giovane donna albanese è stata trovata in lacrime nelle vicinanze del piazzale Ovest della Stazione Centrale di Bari da agenti della Polizia Ferroviaria. Subito soccorsa e accompagnata negli uffici della Polizia, dove ha ricevuto alcuni generi di conforto, la giovane è stata assistita dal Pronto intervento Sociale del Comune di Bari. Mamma di due bimbe avute da una relazione con un italiano e in attesa di un terzo figlio, si trovava da poco a Bari per cercare lavoro e aiutare la famiglia in Albania. L'impossibilità di trovare una sistemazione l'aveva messa in particolare difficoltà emotiva. Ora si trova in una Casa protetta nel Barese, da dove, si spera, potrà ricominciare a sperare e progettare un futuro per lei e i suoi bambini.