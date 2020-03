Tragedia in centro a Bari: donna muore investita da una spazzatrice Amiu nei giardini di piazza Eroi del Mare

Una donna è morta questa mattina nei giardini di piazza Eroi del Mare, in pieno centro a Bari. E' accaduto intorno alle 6.45, nell'area verde a poca distanza dal teatro Margherita. La vittima, una 71enne cittadina rumena, è deceduta - secondo una prima ricostruzione - dopo essere stata investita da una macchina spazzatrice dell'Amiu.

Accertamenti sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto: è probabile che la donna avesse trascorso la notte in quel giardinetto. Rilievi e indagini sono affidati alla polizia locale sotto la direzione dell'Autorità giudiziaria. Il mezzo Amiu è stato sequestrato e la salma messa a disposizione dell'A.G. presso Istituto di Medicina legale del Policlinico.