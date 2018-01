Giovane mamma finisce contro una vetrata: muore 20enne a Catino

Una giovane donna 20enne di Catino è morta per le conseguenze di una grave ferita alla gamba riportata ieri sera: la ragazza era giunta in ospedale al Policlinico di Bari accompagnata dai familiari, con un profondo taglio all'arteria femorale. Le sue condizioni erano parse già preoccupanti. Sull'episodio indagano i Carabinieri: in base a una prima ricostruzione delle Forze dell'Ordine si tratterebbe di un tragico incidente. La donna, mamma di una bimba di 2 mesi, avrebbe urtato contro una vetrata riportando poi il profondo taglio alla gamba.