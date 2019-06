In difficoltà tra le onde, non riesce a tornare a riva: salvata bagnante a San Girolamo

Era entrata in acqua per fare il bagno, ma a causa del mare agitato non riusciva più a tornare a riva, annaspando tra le onde. E' accaduto nel primo pomeriggio, intorno alle 15, sul litorale di San Girolamo, nelle acque tra il lido San Francesco e Il Trampolino. Ad accorgersi della donna in difficoltà sono stati i bagnini dei due lidi, che sono intervenuti per soccorrerla.

"La signora era in difficoltà a causa della corrente fortissima - racconta a BariToday Adriano, bagnino del Trampolino - con i miei colleghi ci siamo accorti che non riusciva a tornare a riva e siamo subito intervenuti. Per fortuna siamo arrivati in tempo, la signora sta bene, non aveva ingerito acqua".

Per la bagnante, una donna di circa 50 anni, dunque, fortunatamente solo un grandissimo spavento. Tornata a riva, è stata condotta nell'infermeria del Lido San Francesco, dove è stata assistita dal personale paramedico di guardia.

*Ultimo aggiornamento ore 18.00