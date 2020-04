Dove vivo all'estero: new international project, partner associazione Oll Muvi di Molfetta

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Oggi vogliamo far conoscere un progetto nato per valorizzare il "Made in Italy" e l'italianità nel mondo di cui ne siamo orgogliosi in particolare all'estero con il nostro tricolore: verde, bianco e rosso. L' accattivante idea per dar voce agli italiani nel mondo vede la partnership dell'Associazione Oll Muvi, ai più conosciuta con il brand I Love Molfetta, con sede a Molfetta, iscritta all'albo dei Pugliesi Nel Mondo della Regione Puglia, da anni sempre attenta a seguire l' emigrazione dei molfettesi nel mondo. Pubblichiamo l'email del Presidente della Fondazione ITALY, Dott. Massimiliano Ferrara, il quale è entusiasta di annunciare che DOVE - Dove Vivo all'Estero è on line. DOVE vuole essere un ponte tra l’Italia, la cultura italiana, l’italianità e gli italiani residenti all’estero, i discendenti e tutti gli amanti dell’Italia. DOVE vuole affermare sempre più, facendo leva su cultura, tradizioni, arte, enogastronomia, valori, storia e bellezza il senso di unione e di collaborazione, l’unità dei connazionali ovunque residenti e la loro cooperazione. Il progetto, al fine di raggiungere i suddetti scopi e creare una comunità globale, prevede anche la geolocalizzazione degli italiani e dei discendenti residenti all’estero, delle associazioni e gruppi di italiani, nonchè di tutti gli amanti della nostra cara Italia. DOVE è rivolto a quattro tipologie di utenti: l'utente standard (espatriato, discendente di italiani e amante dell'Italia), l'utente business, l'associazione o il gruppo di italiani e i Media partners. L'iscrizione, l'utilizzo del portale e del servizio di messagistica interno sono, e lo saranno sempre, totalmente gratuiti. DOVE: la comunità globale degli italiani e degli amanti dell'Italia. Per visionare ulteriori informazioni basta cliccare sul sito www.dovevivoallestero.com Stay Tuned

