Traffico di droga, armi ed estorsioni: condanne definitive, 11 arresti tra Bari e Bitonto

Sono in tutto undici le persone arrestate questa mattina tra Bari e Bitonto dalla polizia, che ha dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica del Tribunale di Bari nei confronti di altrettanti pregiudicati condannati in via definitiva.

Gli arresti sono scaturiti a seguito di pronuncia della Corte di Cassazione circa il ricorso avverso il provvedimento di condanna, emesso dalla Corte d’Assise d’Appello di Bari anche nei confronti di altre persone, che dovranno scontare le pene detentive loro comminate, a vario titolo, per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, spaccio, detenzione illecita di armi da fuoco ed estorsione.

L'operazione 'Big Bang'

Gli arresti odierni sono l’epilogo giudiziario dell’operazione 'Big Bang', condotta dalla Squadra Mobile di Bari e coordinata dalla Dda, che nel 2013 aveva portato all’esecuzione di ordinanza di custodia cautelare, in carcere e ai domiciliari, nei confronti di 27 persone.

Le indagini, grazie anche alle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, avevano documentato la vicinanza degli arrestati al clan degli Strisciuglio, attivo, con le sue articolazioni, nello spaccio di sostanze stupefacenti e nelle estorsioni nei quartieri Libertà, San Paolo e San Pio di Bari, nonché in alcuni comuni dell’hinterland barese, tra cui Noicattaro e Bitonto. Oltre a consistenti quantitativi di sostanze stupefacenti, nel corso delle investigazioni erano state sequestrate anche alcune armi.