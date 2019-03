Casa trasformata in bazar della droga: arrestato insospettabile 27enne a Palo del Colle

La Squadra Mobile di Bari ha scoperto vero e proprio bazar della droga in un'abitazione di Palo del Colle, sequestrando circa 900 grammi di stupefacente, tra hashish e marijuana: in manette è finito un incensurato 27enne, Michele Daniello, accusato di detenzione ai fini di spaccio di droga. Gli agenti, assieme a unità cinofile, sono entrati nel suo appartamento, rinvenendo marijuana e hashish assieme a materiale per il confezionamento di numerose dosi, pronte per essere spacciato. Dopo l'arresto, il 27enne è stato condotto nel carcere di Bari.