Controlli dei Carabinieri nei quartieri della città: cinque arresti. A San Pasquale scoperto bazar della droga

Cinque persone sono state arrestate in diversi servizi di controllo effettuati dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile in numerosi quartieri di Bari. I militari sono dapprima intervenuti a San Pasquale dove hanno bloccato un 52enne e un 33enne, rispettivamente di Bari e Castellana Grotte, sorpresi in uno scantinato di San Pasquale dove era stato allestito un vero e proprio bazar della droga. Il 52enne è stato trovato in poissesso di 2 grammi di cocaina mentre nello scantinato vi erano 70 bustine di hashish dal peso complessivo di160 grammi, 50 bustine di marijuana, 3 bilancini di precisione, due palle da tennis forate al cui interno vi erano due cellulari e altre due dosi di hashish nonché 45 euro ritenute provento dello spaccio. I due sono stati quindi collocati ai domiciliari.

Nel quartiere Libertà i Carabinieri hanno invece bloccato, durante altri controlli, un 23enne: nella sua abitazione c'era un panetto di hashish assieme ad altre dosi della stessa sostanza. Rinvenuta aanche marijuana e 6 dosi di cocaina assieme a materiale per il confezionamento delle dosi.

Infine due persone sono state arrestate a Carrassi-San Pasquale e Bari Vecchia, rispettivamente per inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale ed evasione: nel primo caso si tratta di un 59enne, trovato in possesso di 2 telefoni cellulari, in violazione delle prescrizioni imposte. L'altra persona arrestata è un 45enne che sorpreso mentre faceva rientro alla propria abitazione, dove era sottoposto agli arresti domiciliari.