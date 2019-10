Cocaina, marijuana e hashish nascosti in casa e pronti per la vendita: tre persone arrestate a Bari

Tre persone sono state arrestate dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bari, nel corso di vari servizi effettuati in città, con la collaborazione dello Squadrone Eliportato 'Cacciatori Puglia', In manette è finito un 47enne, trovato in casa con 116 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento delle dosi. In un'altra operazione, a Carbonara, sono stati bloccati un 56enne e un 50enne, accusati di concorso di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Nel corso di una perquisizione a domicilio, sono stati trovati in possesso di 15 dosi di cocaina, per complessivi 13 grammi, nonché di un altro involucro contenente altri 13 g di 'polvere bianca'. Sequestrati anche 6 grammi di hashish, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 415 euro in contanti, ritenuti provento delle attività di spaccio.