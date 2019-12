Droga nello zaino, sorpreso e catturato dopo inseguimento: in manette 22enne

Le Volanti della Polizia hanno arrestato un 22enne di origini nigeriane, Oseiwei Omonzokpia, sorpreso con dosi di droga mentre si trovava in via Brigata Bari e preso dopo un breve inseguimento a piedi. All'interno dello zaino, tra gli indumenti sporchi, è stato rinvenuto un involucro a più strati di cellophane trasparente, contenente circa 1 kg sostanza vegetale, presumibilmente marijuana, nonché una sigaretta artigianale, undici confezioni di cartine per tabacchi e trentatré bustine in cellophane auto sigillanti. Il 22enne è finito in carcere.