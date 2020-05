In trasferta da Trani per lo spaccio, arrestato 47enne: nel giubbotto nascondeva eroina

In 'trasferta' da Trani a Palo del Colle per lo spaccio. A scoprire le intenzione di un 47enne residente nel comune della Bat, sono stati i carabinieri della Stazione di Palo, che hanno sorpreso l'uomo durante i controlli da Covid-19: l'uomo non era riuscito a spiegare il motivo della sua permanenza a Palo e nella tasca della sua giacca sono stati trovati 18 grammi di eroina.

La successiva perquisizione in casa, ha permesso di scoprire tre flaconi di metadone, un bilancino di precisione, e vario materiale per il confezionamento dello stupefacente. Il 47enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato accompagnato presso il proprio domicilio e sottoposto agli arresti domiciliari. La sostanza stupefacente e il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.