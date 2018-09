Cocaina, hashish e marijuana pronti per la vendita: scoperta centrale dello spaccio a Bitonto, due arresti

La Polizia ha smantellato una vera e propria centrale dello spaccio nel centro storico di Bitonto: in manette sono finiti due giovani di 29 e 25 anni. I due sono stati catturati dopo aver cercato di fuggire: il primo è stato bloccato quasi subito. Il complice, invece, è riuscito a raggiungere l'appartamento 'base dello spaccio' per poi tentare di far perdere le proprie tracce salendo sui tetti dello stabile: l'uomo è stato quindi rintracciato ed arrestato. Gli agenti sono entrati in un'abitazione adibita a sede logistica per la preparazione e la vendita di numerose dosi di cocaina, marijuana ed hashish. Complessivamente sono stati sequestrati circa 700 grammi di droga.