A passeggio nel centro storico di Bitonto con un borsone pieno di droga: arrestato pregiudicato 41enne

Droga di ogni tipo nascosta nel borsone con cui si aggirava nel centro storico di Bitonto, per vendere lo stupefacente: la Polizia ha arrestato nella città dei Medici un 41enne pregiudicato, bloccato nel corso di alcuni controlli. L'uomo è stato inseguito e catturato dagli agenti. All'interno del borsone vi erano cocaina, marijuana e hashish già suddivise in dosi, per un peso complessivo di 366 grammi. Per lui è scattato l'arresto. Nel corso dell'attività, inoltre, sono stati eseguiti numerosi controlli e perquisizioni che hanno consentito di individuare alcuni consumatori di sostanze stupefacenti, con alcune sanzioni amministrative per uso personale di droga.