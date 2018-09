Nasconde hashish e marijuana in un muretto a secco, scoperto dalla Polizia: pregiudicato in manette a Bitonto

Aveva nascosto, con un complice, alcune dosi di droga in un muretto a secco alla periferia di Bitonto, ma è stato bloccato dalla Polizia: in manette è così finito Michele Loriso, 28enne con precedenti di Polizia, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno così recuperato un borsello contenente cinque involucri di hashish e 12 di marijuana per un totale di circa 30 g di stupefacente. Denunciato anche un giovane che era con lui. Rinvenuti, nel corso di una perquisizione domiciliare in casa dell'arrestato, altre dosi di hashish per 50 grammi.