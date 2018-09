Era ai domiciliari ma spacciava hashish e marijuana: arrestato 26enne a Bitonto

I Carabinieri di Bitonto hanno arrestato un 26enne ai domiciliari, sorpreso a spacciare droga nelle vicinanze della propria abitazione. I militari lo hanno individuato mentre effettuavano un servizio di perlustrazione a ridosso del centro storico. Nel corso dei controlli a domicilio, i militari hanno rinvenuto una busta in cellophane contenente 90 grammi di hashish e 42 di marijuana, suddivisi in 70 dosi pronte per la vendita. Il 26enne è stato quindi condotto nel carcere di Bari.