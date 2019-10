Era agli arresti domiciliari ma spacciava marijuana in casa: arrestato pregiudicato

I Carabinieri hanno arrestato a Casamassima un pregiudicato di 21 anni, già ai domiciliari, sorpreso nella sua abitazione con numerose dosi di droga pronte per la vendita. Nel corso di una perquisizione con unità cinofile, i militari hanno individuato 270 grammi di marijuana suddivise in 80 dosi e occultate in un trolley in prossimità dell'ingresso. dell'appartamento. Altro stupefacente è stato rinvenuto nella camera da letto, all'interno di una borsa della spesa. Sequestrati anche sacchetti per il confezionamento delle dosi e un bilancino di precisione. Il 21enne è stato quindi condotto nel carcere di Bari.