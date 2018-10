Un kg di mariijuana e 21mila euro nascosti in casa: scoperto 'bazar' della droga, arrestato venditore ambulante

Un vero e proprio 'bazar' della droga è stato scoperto dai Carabinieri in un'abitazione di Santeramo in Colle, nel Barese: in manette è così finito un 30enne del posto, già noto alle Forze dell'Ordine. Durante una perquisizione, i militari hanno rinvenuto oltre 1,2 kg di marijuana nascosti in contenitori per alimenti collocati in cucina ed in altre stanze della casa. Scoperti anche un bilancino di precisione e ben 21mila euro in contanti ritenute provento dell'attività di spaccio. L'uomo, di professione commerciante ambulante, è stato quindi arrestato e condotto nel carcere di Bari: dovrà rispondere di detenzione ai fini di spazzio di sostanze stupefacenti.