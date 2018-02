Controlli antidroga tra Bari e Modugno: tre persone arrestate, sequestrate 60mila euro

Tre persone sono finite in manette dopo altrettanti controlli dei Carabinieri tra Bari e Modugno a contrasto dello spaccio di droga: nella cittadina alle porte di Bari è finito in manette un 42enne già noto alle Forze dell'Ordine, disoccupato e senza fissa dimora, trovato in possesso di 450 grammi di hashish, 300 di marijuana e circa 62mila euro ritenute provento dell'attività di spaccio.

A Bari, invece, in via Argiro, è stato bloccato un 30enne di origini somale, trovato in possesso di 28 grammi di marijuana confezionata in dosi pronte per lo spaccio, oltre a 20 euro in contanti, considerate provento dell'attività di spaccio. Infine, sul lungomare di Crollalanza, arrestato un 34enne anche lui somalo, già ai domiciliari, sorpreso mentre cedeva 5 grammi di marijuana dietro corrispettivo di 10 euro da parte di un acquirenti riuscito a fuggire. Il 34enne dovrà rispondere anche del reato di evasione.