Tenta la fuga sui tetti del centro storico, 43enne arrestato a Bitonto: aveva con sè una busta piena di droga

Cercava di nascondersi sul tetto di un'abitazione del centro storico di Bitonto, ma la sua presenza non è sfuggita ai carabinieri. Così un 43enne è stato arrestato.

L'uomo è stato notato dai carabinieri cercava di nascondersi sui tetti di una abitazione di via Barone, nel centro storico di Bitonto, con al seguito una busta piena di droga. L’atteggiamento sospetto dell’uomo non è sfuggito, però, ai militari della locale Stazione, che hanno riconosciuto l'uomo, noto per i suoi precedenti specifici, e con i colleghi della C.I.O. hanno deciso di circondare l’immobile. Guadagnato rapidamente il tetto dello stabile, l’azione fulminea ha colto di sorpresa lo spacciatore, che ha tentato una maldestra fuga, ma è stato bloccato.

Con sè, in una busta di plastica, l’uomo aveva quasi 200 grammi di marijuana e 200 di hashish, nonché qualche grammo di cocaina ed un centinaio di euro, somma ritenuta il provento dell’illecita attività di spaccio. L’arrestato, su disposizione della competente A.G., è stato condotto nel carcere di Bari dove dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.