Scoperti con 100 grammi di cocaina pronta per lo spaccio: arrestati tre giovanissimi nel Barese

Tre giovani di 20, 22 e 21 anni sono stati arrestati dai Carabinieri a Ruvo di Puglia, nel Barese, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I militari li hanno intercettati a bordo di un'auto e seguiti fino a quando i tre sono giunti nell'abitazione del 22enne. Al momento del controllo, il 20enne ha lasciato cadere un involucro contenente 100 grammi di cocaina da suddividere in dosi per lo spaccio. I giovani sono stati quindi arrestatI: attualmente si trovano ai domiciliari, in attesa di giudizio.