Cocaina, hashish e marijuana pronti per lo spaccio: due arresti tra Gravina e Santeramo

Due persone sono state arrestate in altrettante operazioni dei Carabinieri a contrasto dello spaccio di droga, rispettivamente a Gravina e Santeramo, nel Barese. Nel primo caso è finito in manette un 22enne che viaggiava in un'auto, fermata dai militari per alcuni controlli. Il conducente, accortosi della presenza dei Carabinieri, ha accostato e fatto scendere il passeggero su cui si sono concentrate le ispezioni: con sè deteneva 105 grammi di cocaina, rinvenuti dopo un'accurata perquisizione. Il giovane, già noto alle Forze dell'Ordine, è stato quindi condotto in caserma ed è stato arrestato.

Droga in una tavernetta a Santeramo

A Santeramo, invece, i Carabinieri hanno effettuato una perquisizione in una tavernetta di pertinenza di un'abitazione appartenente a un 45enne del posto. All'interno di alcuni mobili vi erano un involucro di cellophane contenente 5 panetti di hashish del peso complessivo di 524 grammi e un altro involucro con 45 grammi di cocaina. Nell'intercapedine di un tavolo, invece, rinvenuto un bilancino di precisione assieme a nastro adesivo e forbici necessari per confezionare e pesare lo stupefacente, nonché 500 euro in contanti ritenute provento dell'spaccio. L'uomo è stato quindi collocato ai domiciliari.