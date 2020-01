Casa trasformata in centrale dello spaccio: arrestata insospettabile coppia di coniugi

Avevano trasformato la loro casa in una vera e propria centrale dello spaccio di droga: i Carabinieri hanno arrestato a Polignano a Mare, nel Barese, una coppia di coniugi incensurata di 37 e 40 anni, accusati di detenzione di sostanze stupefacenti.

All'interno dell'appartamento sono stati rinvenuti 600 grammi di hashish suddivisi in 10 panetti, sequestrati assieme a 850 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita, e a un bilancino di precisione. La droga sarà inviata nei prossimi giorni ai laboratori della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Bari per le relative analisi qualitative. I due sono finiti ai domiciliari in attesa di giudizio.