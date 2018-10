Sottano trasformato in centrale dello spaccio: in manette due giovani di 19 e 27 anni

I Carabinieri hanno arrestato a Corato un 19enne e un 27enne accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: i militari, nel corso di alcune perquisizioni nella cittadina barese, si sono concentrati su via Donizetti dove hanno notato il più giovane dei due mentre cercava di raggiungere un sottano in uso al 27enne.

Il 19enne è stato quindi trovato in possesso di 4 grammi di marijuana confezionata in 2 bustine e di 400 euro. L'altro ragazzo, invece, custodiva un grammo di hashish. All'interno del sottano sono stati rinvenuti, si di una scrivania, un bilancino di precisione, un taglierino e numerose bustine contenenti hashish, già pronto in dosi per la vendita. Il tutto è stato quindi sequestrato. I due sono così finiti ai domiciliari in attesa di processo.