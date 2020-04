Scende dal treno con una 'cipolla' di eroina: bloccato e arrestato in stazione

I Carabinieri hanno arrestato un 37enne di Modugno trovato in possesso di 11 grammi di eroina. L'uomo è stato fermato per un controllo nella stazione Fal di Modugno dove era sceso da un treno proveniente da un comune limitrofo.

Sottoposto a perquisizione, con sé aveva una 'cipolla' di eroina, immediatamente seqeustrata: per il 37enne è scattato l'arresto assieme alla sanzione amministrativa per aver violato le disposizioni relative le misure urgenti diramate per contenere la diffusione del COVID -19.