Cinquanta panetti di hashish in un borsone nascosto nell'auto: arrestato pregiudicato 49enne

Circa 26 kg di hashish, nascosti in un borsone occultato nel bagagliaio di un'auto, sono stati scoperti nel centro cittadino di Mola di Bari durante controlli dei Carabinieri: i militari hanno arrestato un pregiudicato 49enne di Noicattaro, sorpreso alla guida del mezzo. L'uomo, alla vista della pattuglia, è uscito dal mezzo e ha provato ad allontanarsi a piedi ma è stato subito catturato. Nella vettura vi era una borsa con una cinquantina di panetti di stupefacente. Per lui sono scatattate le manette: è stato quindi condotto nel carcere di Bari. I Carabinieri stanno effettuando ulteriori controlli per risalire alla provenienza dell'ingente quantitativo di droga rinvenuto.