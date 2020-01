In auto con la droga, alla vista dei carabinieri la lanciano dal finestrino: arrestata coppia

Alla vista dei carabinieri, hanno cercato di disfarsi della droga che avevano in auto lanciandola dal finestrino. L'espediente, però, non è bastato ad evitare l'arresto per una coppia di baresi, conviventi, 32 anni lui e 33 lei.

I due sono stati sorpresi dai militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Bari Centro a Japigia: in auto i militari hanno rinvenuto circa 1,2 chili di hashish, suddiviso in circa 800 dosi. Per i due si sono aperte le porte del carcere.