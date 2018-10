Nella stufa a legna il nascondiglio della droga: 30enne in manette a Molfetta

La stufa a legna, nella casa lungo alla ex statale 16, tra Molfetta e Giovinazzo, era il nascondiglio per la droga da spacciare. Il pusher, arrestato dai carabinieri, un 30enne barese residente a Modugno ma da poco domiciliato a Molfetta. La droga,oltre novanta grammi di marijuana, era suddivisa in 80 dosi, tutte perfettamente confezionate in bustine in cellophane.

I militari, durante uno specifico servizio, insospettiti da una moto di grossa cilindrata, condotta da un giovane, che alla loro vista effettuava alcune azzardate manovre, decidevano di seguire discretamente il mezzo per comprendere quale fosse la sua destinazione. Le ricerche davano esito positivo, in quanto la moto veniva ritrovata parcheggiata nei pressi di una abitazione, in una zona del litorale dove vi sono piccole aziende; i militari, chiesto ausilio ad altra pattuglia del 112 che gravitava in zona, decidevano di controllare l’abitazione.

All’interno, oltre al conducente del mezzo, un 25enne molfettese, sprovvisto di patente e per questo denunciato alla competente A.G., vi era un 30enne, barese, che da pochi giorni aveva trovato alloggio in quella casa. Insospettiti dall’atteggiamento dei due, i militari decidevano di effettuare una perquisizione che consentiva di ritrovare la droga ed il materiale per il confezionamento. La droga era già pronta ad essere ceduta nel mercato locale dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Scattato quindi inevitabilmente l’arresto, il 30enne è stato poi trasferito presso la casa circondariale di Trani, così come disposto dalla locale Procura della Repubblica.