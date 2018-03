Hashish e marijuana in casa, incastrati dal fiuto del cane antidroga: due in manette a Japigia

Hashish e marijuana nascosti in casa, tra le suppellettili del bagno, ma anche in giardino, fra la vegetazione. A stanare la droga, nel corso di una perquisizione, è stato il fiuto dei cani dell'unità cinofila antidroga dei Carabinieri di Modugno. Così sono finiti in manette, venerdì notte a Japigia, un 45enne e un 22enne, trovati in possesso trovati in possesso complessivamente di 100 grammi di hashish e 84 grammi di marijuana. Nel corso delle operazioni il 22enne ha anche opposto resistenza ai militari, cercando, senza riuscirvi, di darsi alla fuga.