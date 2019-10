In treno da Bari a Gallipoli senza documenti, ma con la droga

In treno da Bari a Gallipoli, fermati dai poliziotti per un controllo, non avevano documenti di riconoscimento da esibire. Però i giovani, due 25enni della provincia di Bari, avevano con sè della droga. Nel corso della perquisizione, infatti, è saltato fuori, in un pacchetto di sigarette, un grammo di marijuana.

I due sono stati segnalati al Prefetto di Bari per uso personale, a scopo non terapeutico, di sostanze stupefacenti e la droga è stata sottoposta a sequestro amministrativo.