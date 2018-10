Panetti di hashish nascosti nelle cabine elettriche di una palazzina: scattano i sequestri a Japigia

Circa 885 grammi di hashish, suddivisi in panetti racchiusi in tre involucri, sono stati rinvenuti dagli equipaggi delle Volanti nel corso di alcuni controlli nel quartiere Japigia, in via Guglielmo Appulo. Gli agenti, a seguito di controlli su una persona sospetta, sono entrati in uno stabile dove, all'interno di alcune cabine elettriche, hanno rinvenuto lo stupefacente custodito assieme a due bilancini di precisione perfettamente funzionanti.