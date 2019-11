Avrebbe fruttato circa 150mila euro il carico di ecstasy liquida contenuto in 4 bottiglie di birra da un litro giunte a Bari dall'Olanda, scoperte dalla Squadra Mobile, con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia. In manette sono finite tre persone, accusate, in concorso, di traffico internazionale di stupefacenti.