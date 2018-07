Doppia piantagione di marijuana in campagna e sul terrazzo di casa: in manette 51enne

La Guardia di Finanza ha scoperto in un terreno alla periferia di Polignano e su un terrazzo di un'abitazione nel centro del paese, ben 83 piantine di marijuana e stupefacente già essiccato e pronto per essere venduto. In manette è finito un 51enne del posto, scoperto mentre irrigava il terreno dove vi era una piantagione di 'Maria' con esemplari alti anche due metri.

Nella sua abitazione, invece, sono stati rinvenute altre 30 piantine della stessa specie, coltivate in vasi e abilmente occultate da teli ombreggianti. All'interno della casa, inoltre, sono stati rinvenuti dispositivi artigianali di ventilazione e alcuni prodotti chimici utilizzati per la coltivazione e la fertilizzazione delle piante, assieme a 1,3 kg di foglie essiccate e semi di cannabis, 35 g di hashish e materiale per taglio e confezionamento delle dosi.