Cinquanta grammi di cocaina nascosti in casa: arresto per spaccio a Modugno

Circa 50 grammi di cocaina suddivise in dosi e pronte per la vendita nascoste in casa: i Carabinieri hanno arrestato a Modugno un 27enne del posto, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. nel corso di alcuni controlli, i militari lo hanno sorpreso con una dose di droga nelle calze. La successiva perquisizione a domicilio ha consentito di rinvenire bem 50 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento. Il giovane, dopo l'arresto, è stato collocato ai domiciliari.