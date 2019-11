A bordo di un taxi con soldi e una busta piena di marijuana: due persone arrestate

Un 33enne e un 21enne sono stati arrestati dai Carabinieri a Molfetta, scoperti a bordo di un taxi con una busta di marijuana. I due sono stati bloccati allo svincolo di Cola Olidda, mentre viaggiavano verso il centro della cittadina barese.

I militari, al momento del controllo, hanno riconosciuto i due, uno dei quali già sottoposto a una misura di prevenzione personale. All'interno del taxi, tra i due occupanti, vi era una busta con 200 grammi di marijuana. Rinvenute anche 185 euro in contanti. Il tutto è stato quindi sequestrato. Per i due si sono aperte le porte del carcere di Trani, in attesa di giudizio.