Bazar della droga scoperto in un sottano: sequestrati hashish e marijuana, preso 20enne

Hashish e marijuana in un sottano nel centro di Molfetta: i Carabinieri hanno arrestato un 20enne del posto, già noto alle Forze dell'Ordine, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, allertati da un insolito viavai di ragazzi, hanno fatto irruzione nel locale. All'interno, oltre a diverse dosi di marijuana, panetti e stecchette di hashish per circa 130 grammi complessivi, sono state rinvenute cospicue somme di denaro. Scoperto e sequestrato anche materiale per il confezionamento della droga, bilancini di precisione e diversi coltellini per tagliare lo stupefacente. Il 20enne è stato quindi condotto nel carcere di Trani.