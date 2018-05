Hashish nascosto nella camera da letto: 20enne insospettabile finisce in manette

I Carabinieri hanno arrestato a Monopoli un 20enne incensurato accusato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti: i militari, nel corso di un'irruzione in un appartamento di Monopoli, hanno rinvenuto e sequestrato 14 dosi di hashsih pronte per essere spacciate, un bilancino elettronico e materiale per il confezionamento delle dosi. Il tutto era custodito nella camera da letto. Il ragazzo è stato quindi bloccato e sottoposto agli arresti domiciliari.