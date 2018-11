Scoperto dai Carabinieri a spacciare, getta la droga dalla finestra: in manette 43enne

Alla vista dei Carabinieri ha gettato la droga dalla finestra per evitare l'arresto, ma è stato tutto inutile: i Carabinieri hanno bloccato a Monopoli un 43enne accusato di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari avevano sorpreso l'uomo nel suo appartamento mentre cedeva una dose di marijuana a due acquirenti del posto. Complessivamente, nel corso di una perquisizione a domicilio, sono stati rinvenuti 40 grammi di marijuana, parte dei quali già suddivisi in dosi pronte per essere spacciatu, un bilancino elettronico, materiale per il confezionamento e circa 600 Euro, ritenute provento dell’attività illecita.